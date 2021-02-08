على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".. تفاصيل سرقة 6 كغ من الذهب في مصر

أمر مدير نيابة مركز المنزلة شمال الدقهلية في مصر، بحبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، سرقوا محل ذهب بالمنزلة.

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وقام المتهمون بسرقة المحل على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء"، حيث نفذ 3 لصوص نفس سيناريو الفيلم في منطقة المنزلة بالدقهلية، بعدما تسللوا لمحل ذهب لسرقته، وكسروا الشقة التي تعلوه ونزلوا منها للمحل وسرقوا ما يقارب 6 كيلوغرامات من الذهب.

وقال الجناة في اعترافاتهم: "رصدنا محل الذهب في منطقة المنزلة بالدقهلية، وترددنا عليه عدة مرات لمعاينته والوقوف على آلية تنفيذ الجريمة".

وأضاف المتهمون الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم من 22 إلى 24 سنة: "اختمرت في ذهننا فكرة تقليد الفنان أحمد مظهر والفنان عادل إمام في فيلم لصوص ولكن ظرفاء، خاصة بعدما علمنا أن الشقة التي تعلو محل الذهب لا يوجد بها أحد، فاشترينا الأدوات اللازمة لتنفيذ المهمة "صاروخ كهربائي - حبال - 3 جاكوش -أزميل كاوتش - مفك"، وتسللنا للشقة ونجحنا في دخولها".

وأردف المتهمون: "مكثنا عدة أيام في الشقة، حيث كنا ننتظر حتى يغلق المحل أبوابه وينصرف العاملون به، ونبدأ عملية الحفر في أرضية الشقة وصولًا للمحل، وكان أحدنا يحضر المواد الغذائية اللازمة لنا، حتى نجحنا في النهاية في الوصول للمحل".

وحول كيفية تنفيذ الجريمة، قال المتهمون: "تولى شخص مراقبة المكان من الخارج، بينما نزل شخص عبر حبل من الشقة للمحل، وكان الثاني يمسك بطرف الحبل لإنزاله ورفعه مرة أخرى، حتى تمت سرقة الذهب، إلا أن أحدهم اشترى ذهبا صينيا وأعطاه لأحد المتهمين كنصيبه، فبدأت تتكشف الجريمة وتم ضبطهم".

المصدر: اليوم السابع