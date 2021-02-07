ضجة في السعودية بسبب "عبارة غير مناسبة" في مؤتمر صحفي حول كورونا والسلطات تجري "تحقيقا عاجلا"

أثار خطأ غير متوقع ظهر في نص العرض المرئي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الخاص بمتابعة سير جائحة فيروس كورونا في السعودية ضجة واسعة، فيما أجرت السلطات تحقيقا "عاجلا" في الحادث.

وتصدر هاشتاغ "لأنهم سبايك" قائمة التريند في موقع "تويتر" في السعودية، اليوم الأحد، حيث شارك آلاف المستخدمين، لقطات فيديو وصورا ترصد ظهور هذه العبارة أثناء الإيجاز الصحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب.

وظهرت عبارة "لأنهم سبايك"، تحت أيقونة الصالات والمراكز الرياضية المشمولة بقرار الإغلاق للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وتحمل كلمة "سبيكة" (جمع "سبايك") في اللهجة السعودية طابعا سلبيا وتستخدم في اللغة العامية كشتيمة بمعنى "غبي" أو "مغفل".

وتفاعل آلاف المغردين مع الخطأ داخل الهاشتاغ؛ حيث رأى البعض أنه غير مقصود من المصمم، فيما سخر آخرون من المصطلح عبر فيديوهات وصور ترفيهية.

The mood of who made the presentation 😄 #لانهم_سبايكpic.twitter.com/rL25J3iTZk — Basel Alanazi ⚕️ (@Ale_Albasel) February 7, 2021

Whoever did this mistake I can’t stop laughing 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #لانهم_سبايكpic.twitter.com/1vz2yhzjWG — Remas (@revlxe) February 7, 2021

وذكرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام مقربة من الحكومة أن الجهات القائمة على المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا أجرت "تحقيقا عاجلا" في أسباب وملابسات ظهور "عبارة غير مناسبة" في نص العرض المرئي.

وكشفت التحقيقات، حسب المصادر، أن "هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك".

وقدم فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا "شديد الاعتذار لعموم المشاهدين والمشاهدات، ولكل من ساءته تلك العبارة".

هههههههههههههه كاتبين الصالات والمراكز الرياضية لانهم سبايك pic.twitter.com/deGGvLprG4 — حبيب الكل (@alsalem3451) February 7, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية