احتجاجات عارمة في مدينة تشيلية بعد مقتل مهرج برصاص رجل شرطة

شهدت مدينة بانغيبولي في تشيلي احتجاجات تخللتها اضطرابات اندلعت بعد مقتل مهرج على يد رجل شرطة، حسبما كشفت إذاعة "بيو-بيو" المحلية، اليوم السبت.

وأوضحت الإذاعة أن المحتجين أضرموا النيران في عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى احتراق عشرة منها بالكامل، بما فيها مباني البلدية والبريد والشرطة.

ووردت معلومات عن تضرر ثلاثة من رجال الإطفاء خلال قيامهم بإخماد الحرائق.

وبدأت الاحتجاجات بعد يوم من مقتل مهرج برصاص الشرطي الذي حاول التحقق من أوراقه الثبوتية. ويظهر فيديو للحادث رجل شرطة يطلق الرصاص على الجزء السفلي من جسم المهرج الذي حاول بعد ذلك الفرار منه، وفي يديه أشياء تشبه سكاكين. من ثم يطلق الشرطي عددا من الرصاصات على المهرج ويرديه قتيلا.

وذكرت الإذاعة أن الشرطي تم توقيفه.

المصدر: تاس