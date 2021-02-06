ممثلة أمريكية تنشر تفاصيل عن علاقتها مع مغني الروك مانسون وتتهمه بـ"النازية"

زعمت الممثلة الأمريكية، إيفان وود، أن "مارلين مانسون وجه لها إساءة معادية للسامية، وأن لديه وشمين عن النازية، وأنه رسم صليبا معقوفا على سريرها"، عندما كان في علاقة معها.

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وشاركت ممثلة هوليوود (33 عاما)، مزيدا من التفاصيل حول الإساءة المزعومة التي تعرضت لها على يد نجم الروك مارلين مانسون، في "الحالات" على صفحتها الشخصية في "إنستغرام".

وقالت إيفان راشيل وود إن مانسون، صاحب الاسم الحقيقي، راين هيو وارنر، وصفها بـ"اليهودية" بطريقة مهينة، وأخبرها أنه من "الأفضل" ألا تكون "يهودية الدم"، وكان يستخدم دائما كلمة عنصرية (الكلمة N).

كما نفت الممثلة الأمريكية أنهما كانا يمارسان "الجنس الغريب"، مؤكدة أنه "لم يكن لها علاقة من نوع العبودية أوالإخضاع (BDSM) معه "، وقالت في حالة "إنستغرام" تم حذفها الآن: "لم يكن بيني وبين براين علاقة BDSM".

وأضافت: "لم يكن لدينا حتى الجنس الغريب، ولم نكن نمارس الجماع عندما كنت أتعرض للتعذيب، قبله أو بعده".

وتابعت: "اعتقدت أنني سأموت طوال الوقت".

ونشرت وود صورا لوشمين على ذراعي مانسون وأخرى على صدره، أشارت إلى أنها "رموز نازية"، بعد أيام فقط من ادعاء ضحية أخرى مزعومة أن عازف الروك البالغ من العمر 52 عامًا طلب منها ذات مرة أن تشتري له أدوات نازية، موضحة أنه "لم يكن يملك هذه الوشوم في بداية علاقتهما".

وكانت وود من بين أوائل من اتهمن مانسون علنا بإساءة معاملتهن، حيث زعمت أنه "بدأ بالعلاقة معها عندما كانت مراهقة، وأساء إليها بشكل مروع لسنوات''، بعدها تقدمت 11 امرأة على الأقل، واتهمن مغني الروك بالاعتداء الجسدي والجنسي منذ سنوات عديدة.

من جانبه، نفى مارلين مانسون جميع المزاعم، ووصفتها بأنها "تحريف للواقع".

المصدر: "دايلي ميل"