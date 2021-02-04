 
مباشر

النيابة العامة السعودية تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشه للحياء في المملكة

مجتمع

النيابة العامة السعودية تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشه للحياء في المملكة
Reuters
الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppho

وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية بـ"التحقيق مع مسؤولين عن إعلانات تروج فعاليات خادشة للحياء".

إقرأ المزيد
السعودية.. ضبط طبيب أسنان ادعى أنه درس بالجامعة الأمريكية
السعودية.. ضبط طبيب أسنان ادعى أنه درس بالجامعة الأمريكية

وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه "وفقا لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم".

ونوه المصدر أن "ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقا لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية".

وأكد المصدر أن "النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية".

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا