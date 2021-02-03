مصر.. نقيب الممثلين يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد أنباء تدهورها

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد تردد أنباء بشأن التدهور الشديد في حالته الصحية.

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وقال زكي لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تماما، معربا عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان أشرف زكي قد تقدم، في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجى شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذى خاطبه فى رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "‏فيس بوك" ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجى شائعات وفاة الفنانين.‏

المصدر: اليوم السابع