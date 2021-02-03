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البرازيل.. إنقاذ طفل أجبر على العيش في حاوية معدنية وأكل فضلاته

مجتمع

البرازيل.. إنقاذ طفل أجبر على العيش في حاوية معدنية وأكل فضلاته
Reuters
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أنقذت السلطات في مدينة كامبيناس التي تقع جنوب البرازيل طفلا يبلغ من العمر 11 عاما أجبره والده وزوجة أبيه على العيش داخل حاوية معدنية صغيرة وأكل فضلاته.

وقالت شرطة ساو باولو العسكرية إن رجال الشرطة استجابوا لتقرير من مجهول عما يحدث في المنزل في جارديم إيتاتيايا يوم السبت.

وبعد أن دخلوا إلى المنزل، عثر عناصر إنفاذ القانون الطفل على عاريا ويعاني من سوء التغذية وهو مقيد بالسلاسل داخل الحاوية المعدنية الصغيرة التي كانت مخزنة في زاوية الشرفة.

وقالت قناة Acidade On إن الصبي كان يعيش داخل الحاوية المعدنية لمدة شهر تقريبا ووجد مغطى بالبراز والبول.

فيما ذكرت شرطة ساو باولو العسكرية في بيان أن الطفل كان يتغذى فقط على وجبات من قشور الموز ودقيق الذرة وأجبر على أكل برازه، مشيرة إلى أن عناصرها عثروا على الطفل في موقف لا يصدق وقد عومل بطريقة لا إنسانية وقاسية".

كما تم توقيف والد الصبي وزوجة أبيه وأخته غير الشقيقة البالغة من العمر 22 عاما، والذين ورد أنهم لعبوا دورا في الإساءة إليه.

في قال سكان الحي إن زوجة الأب البالغة من العمر 39 عاما معروفة بإنقاذ الكلاب المهجورة وتوفير المأوى لهم في منزلها، مؤكدين أن العائلة أساءت معاملة الطفل لسنوات عديدة.

المصدر: "ديلي ميل"

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