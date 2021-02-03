مصر.. أشهر مذيعي برامج القرآن الكريم يكتب بفمه (فيديو)

قام المقدم المذيع الشهير بإذاعة القرآن الكريم في مصر رضا عبد السلام، بالكتابة بفمه خلال إهداء نسخ من كتابيه "سيرة ومسيرة" و"نقوش على الحجر".

وكتب عبد السلام الإهداء باستخدام فمه كونه ولد بضمور في الذراعين، حيث كشف خلال ندوة لجريدة "اليوم السابع" المصرية كواليس التحاقه بالإذاعة المصرية، واصفا إيها بأنها كانت تجربة قاسية في بادئ الأمر.

وقال: "تجربتي كانت قاسية لأني رفضت من أحد رموز الإذاعة الكبار في بداية مشواري وهو الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق والذي قال لي أنت جاي تشتغل إيه فقلت له أنا جاي اشتغل مذيع وأنا خريج حقوق ولم أعين في الجامعة".

المصدر: اليوم السابع