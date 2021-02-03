النمسا.. خدمات الجنازة "تنسى" رفع جثة رجل مسن توفي في شقته لمدة شهرين!

"نسيت" خدمات الجنازة في العاصمة النمساوية فيينا، رفع جثة رجل مسن توفي في شقته، لمدة شهرين، وفق ما نقلت "ذي غارديان" عن مسؤول في المدينة.

إقرأ المزيد

وأخبرت جارة المتوفي محطة "ORF" النمساوية، أنها "أبلغت الشرطة بوفاته لأنها لم تكن على علم بأي أصدقاء أو عائلة قريبة له"، وافترضت بعد ذلك أنه حصل على جنازة مناسبة، مشيرة إلى أنها "أصيبت بصدمة" عندما رافقت كاتب عدل في 27 يناير الماضي، للمساعدة في البحث عن وصية المتوفي، ووجدت أن "الجثة لا تزال في نفس المكان".

من جانبه، قال مدير مركز الصرف الصحي، في المدينة، نيكولاس سالزر: "هذا مزيج مؤسف من الظروف ومشكلة تواصل، بين الفريق الذي يصدق بوفاة المواطنين، والخدمات الجنائزية".

وأكد سالزر أنه فتح تحقيقا داخليا في ما وصفه بـ"حالة غير مسبوقة".

وكان الرجل الراحل، البالغ من العمر 66 عاما، يعيش بمفرده، وكان مريضا لفترة طويلة، وعثر عليه ميتا في شقته في 11 نوفمبر، من قبل أحد الجيران.

المصدر: "ذي غارديان"