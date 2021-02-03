استطلاع الرأي: نصف الروس يؤيدون فكرة الانتقال إلى أسبوع عمل رباعي الأيام

أجرت بوابة Super.Jop الإلكترونية الروسية استطلاع رأي المواطنين الروس بشأن موقفهم من الانتقال إلى أسبوع عمل رباعي الأيام.

وأظهر استطلاع الرأي أن 48% من الروس يؤيدون فكرة الانتقال إلى العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع. وبلغت حصة النساء بين هؤلاء 53%. أما نسبة الرجال فبلغت 43%. وقالت البوابة الإلكترونية إن نسبة الروس الذين يؤيدون أسبوع عمل رباعي الأيام ازدادت بمقدار 8% مقارنة بأكتوبر الماضي.

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وقد أعلن 70% من المشاركين في استطلاع الرأي أن بمقدورهم تنفيذ حجم الأعمال الأسبوعية خلال 4 أيام مقارنة بنسبة 65% في أكتوبر الماضي.

وقد أجرت البوابة الإلكترونية دراسة الأوضاع في الشركات والمؤسسات الروسية حيث أعلن 4% من أرباب العمل أنهم قد انتقلوا إلى أسبوع عمل رباعي الأيام. أما 1% من الشركات والمؤسسات فقد انتقلت إلى الأسبوع القصير لمدة محدودة. وأعلن 13% من أرباب العمل أنهم قد درسوا هذه الفكرة ورفضوها 9% واعتبرها ممكنة 4% من المشاركين في استطلاع الرأي.

وتحدث الروس كذلك عن خططهم لقضاء يوم العطلة الثالث. وقال 32% من المشاركين إنهم سيقضون العطلة مع عائلاتهم. وقال 18% إنهم يفضلون الراحة في هذا اليوم. أما 17% فقالوا إنهم سيبحثون عن فرصة للعمل الإضافي.

يذكر أن نائب مجلس الأمن القومي في روسيا، دميتري مدفيديف كان قد أعلن في حديث أدلى به لموقع صحيفة "روسيسكايا غازيتا KP.ru" أن أسبوع العمل لمن يعملون بعيدا عن المكتب يجب أن يكون قصيرا.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا