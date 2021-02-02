أنجلينا جولي تقرر بيع اللوحة الوحيدة لوينستون تشرشل

قررت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بيع اللوحة الوحيدة التي رسمها رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية.

واللوحة "برج مسجد الكتبية" (Tower of the Koutoubia Mosque)، رسمها تشرشل في مراكش بعد حضوره مؤتمر الدار البيضاء في يناير 1943، حيث صاغ خلاله هو والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت المرحلة التالية من استراتيجيتهما ضد ألمانيا.

الصورة من حساب "Impressionism" على "تويتر"

وأعطى تشرشل اللوحة إلى روزفلت، ووجدت طريقها في النهاية إلى مجموعة الأعمال الفنية الخاصة بجولي.

وقدرت "دار كريستيز للمزادات"، وهي من أهم دور مزادات الفنون الرائدة في العالم قيمة اللوحة بحوالي 3.4 مليون دولار، وهو رقم اعتبر قياسيا بالنسبة لأعمال تشرشل الفنية.

وأوردت دار المزادات بمدينة لندن أن اللوحة مميزة لأنها العمل الفني الوحيد الذي رسمه تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، ويظهر فيه مسجد الكتبية عند الغروب وجبال الأطلس في الخلفية.

المصدر: CNN