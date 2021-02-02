شابة سعودية تكشف تفاصيل حادثة تعنيفها من قبل والدها (فيديو)

كشفت الشابة السعودية ابتهاج والملقبة بـ"معنفة جازان" تفاصيل حادثة تعنيفها من قبل والدها، التي شهدت تعديا جسديا ولفظيا.

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وقالت ابتهاج خلال مداخلتها عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن والدها بدأ تعنيفها في سن الثامنة من عمرها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى دوما لإخبار والدتها بما يحدث.

وأضافت أن "ضربات والدها كانت تركز دوما على منطقة الرأس لإخفاء الأدلة، كما كان يفعل ذلك بشكل يومي، وأمام كل عائلتها وجدتها" مؤكدة أنه لا أحد كان يتدخل لإنقاذها.

من جانبها، علقت المحامية شيخة البلوي قانونيا حول الحالة بأن "العقوبة التي تنتظر والد ابتهاج حسب النظام هي السجن من شهر إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد على 50 ألف ريال".

المصدر: "سبق"