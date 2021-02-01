صحيفة: ميغان ماركل رفضت زيارة بريطانيا للقاء العائلة المالكة

تخلت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري عن خططها السابقة للسفر إلى بريطانيا للقاء العائلة المالكة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن مصادر خاصة بها.

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وكان من المتوقع أن تزور ميغان وزوجها المملكة المتحدة الصيف الماضي، وذلك للمرة الأولى بعد انتقال الزوجين إلى الولايات المتحدة.

وفي يناير دعت الملكة إليزابيث الثانية ميغان وهاري لحضور مراسم "استعراض العلم" التي ستقام إحياء لعيد ميلادها في 12 يونيو.

وقالت مصادر "ديلي ميل" إن ميغان ماركل لن ترافق زوجها في سفره إلى بريطانيا بل ستبقى في الولايات المتحدة، وذلك لاعتبارات شخصية وعملية.

مع ذلك فقد ذكرت الصحيفة أن القرار النهائي لم يتخذ بعد وسيتوقف على الوضع الوبائي والقيود المفروضة في إطار مواجهة كورونا.

ومنذ 1 أبريل 2020 تخلى الأمير هاري وزوجته عن أداء واجباتهما النابعة عن انتمائهما إلى العائلة المالكة.

المصدر: Lenta.ru