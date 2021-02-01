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الشرطة تحتجز شخصا ألقى رأس بشريا من نافذة في مدينة طولون الفرنسية (فيديو)

مجتمع

الشرطة تحتجز شخصا ألقى رأس بشريا من نافذة في مدينة طولون الفرنسية (فيديو)
YouTube
العثور على رأس بشري علبة كرتون بمدينة طولون الفرنسية
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ألقت الشرطة القبض على شخص مشتبه بارتكابه جريمة قتل بعد العثور على رأس بشري داخل علبة كرتون ألقيت من نافذة في مدينة طولون الفرنسية، حسبما أوردت صحيفة "ويست فرانس" اليوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المارة شاهدوا رجلا في النافذة ويداه متلخطان بالدماء. وأضافت أن صاحب الشقة التي تم إلقاء الرأس منها قدمها كمأوى لشخصين مشردين، وأن الرأس كان لأحدهما.

وذكرت "ويست فرانس" أن الحي التي وقعت فيه الحادثة تم إغلاقه أثناء قيام أجهزة الأمن بعملية توقيف المشتبه به، دون أن تكشف الصحيفة عن هويته.

المصدر: Lenta.ru

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