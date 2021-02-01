النيابة السعودية تستدعي فاشينيستا لانتهاكها حقوق طفلها في مقطع فيديو
استدعت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، الفاشينيستا نجلاء عبدالعزيز، لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.
وقالت النيابة، إن ما قامت به السيدة يمثل انتهاكا لحقوق الطفل.
وأضافت، أن هذا الفعل يعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادتين 3 و 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقا للمادة 12 من نظام حماية الطفل.
مركز بلاغات العنف الأسري:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 31, 2021
نتعامل مع واقعة نشر أم صورة طفلها بعد أن أجبرته على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشره عبر مواقع التواصل.
النيابة العامة:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 1, 2021
ماقامت به السيدة يُعد موجباً للمساءلة في ضوء أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل. https://t.co/rV89ZtAInn
ونشرت الفاشينيستا السعودية على حسابها في "سناب شات" صورة لابنها، وهو يلبس ثوب زفاف، ووجهه مزين بمساحيق التجميل، ويضع أساور في يده.
وتداول مغردون مقطع فيديو آخر لنجل عبد العزيز وهو يرفض "الشهرة" والظهور في العلن.
وكان مغردون عبر موقع التواصل "تويتر" قد تداولوا صورا وفيديو لنجل الفاشينيستا السعودية، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.
مريضة من جد مريضة— رَيّےـهےـِآمِےـ عَےـبّےـدُآلَلَهےـِ (@RehamAabdullah) February 1, 2021
ايش ذنبه ياعمري عليه بس #نجلاء_عبدالعزيزpic.twitter.com/6ZtHz3V99u
المصدر: أخبار السعودية+ مواقع تواصل اجتماعي