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النيابة السعودية تستدعي فاشينيستا لانتهاكها حقوق طفلها في مقطع فيديو

مجتمع

النيابة السعودية تستدعي فاشينيستا لانتهاكها حقوق طفلها في مقطع فيديو
Reuters
الرياض
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استدعت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، الفاشينيستا نجلاء عبدالعزيز، لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.

وقالت النيابة، إن ما قامت به السيدة يمثل انتهاكا لحقوق الطفل.

وأضافت، أن هذا الفعل يعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادتين 3 و 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقا للمادة 12 من نظام حماية الطفل.

ونشرت الفاشينيستا السعودية على حسابها في "سناب شات" صورة لابنها، وهو يلبس ثوب زفاف، ووجهه مزين بمساحيق التجميل، ويضع أساور في يده.

وتداول مغردون مقطع فيديو آخر لنجل عبد العزيز وهو يرفض "الشهرة" والظهور في العلن.

وكان مغردون عبر موقع التواصل "تويتر" قد تداولوا صورا وفيديو لنجل الفاشينيستا السعودية، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.

المصدر: أخبار السعودية+ مواقع تواصل اجتماعي

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