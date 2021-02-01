الأمير هاري يتلقى اعتذارا وتعويضا كبيرا من صحيفة

تلقى الأمير البريطاني هاري، اليوم الاثنين، اعتذارا وتعويضا كبيرا من ناشري صحيفة "ذا ميل أوف صنداي"، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية على الصحيفة.

إقرأ المزيد

واتهم الأمير هاري في دعونه الصحيفة، بـ"التشهير"، وذلك بسبب مزاعم عن أنه تخلى عن مشاة البحرية الملكية، حيث نشرت الصحيفة تقريرا في أكتوبر، جاء فيه أنه قطع الاتصال مع مشاة البحرية التي كان على صلة رسمية بها، حتى تخلى عن واجباته الملكية في مارس الماضي.

من جانبها، أشارت جيني آفيا، محامية الأمير، أمام المحكمة العليا في لندن، إلى أن الصحيفة سوت أمورها الآن مع الأمير بشأن التقرير "التشهيري الكاذب الذي لا أساس له".

المصدر: "رويترز"