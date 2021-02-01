كويتي يحاول الانتحار عبر ضرب رأسه بـ"الساطور"

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن دوريات محافظة الأحمدي في البلاد، سيطرت على مواطن أصاب نفسه مرات عدة بواسطة "ساطور"، محدثا إصابات شديدة في رأسه.

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وجاء ذلك بعد أن تبلغت العمليات بأن شخصا يحمل في يده ساطورا، يمشي في منطقه الظهر، ملطخا بالدماء، ويضرب نفسه.

وانتقلت الدوريات فور تلقي البلاغ، وعند الوصول إليه، تفاوضوا معه وتمكنوا من السيطرة عليه فتبين أنه مواطن من مواليد 1990، وأحيل إلى المستشفى، وسجلت قضيه شروع بالانتحار.

المصدر: "الراي"