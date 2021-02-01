مشاهير وساسة يؤازرون الكابتن البريطاني توم مور بعد إصابته بكورونا

أرسل العديد من المشاهير والسياسيين وموظفي الخدمات الصحية والبريطانيين بجميع أنحاء البلاد، أطيب تمنياتهم بالشفاء إلى الكابتن توم مور، بعد نقله إلى المستشفى مصابا بفيروس كورونا.

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وقاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المتمنين والداعيين للمحارب البريطاني الشهير، بالشفاء العاجل، وقال جونسون: "أفكاري مشغولة جدا مع الكابتن توم مور وعائلته..لقد ألهمت الأمة بأكملها، وأنا أعلم أننا جميعا نتمنى لك الشفاء التام".

كما أرسل بريطانيون في جميع أنحاء البلاد أمنياتهم الروحية إلى الكابتن، عبر مايكل بول، المغني الذي كتب: ابق قويا سيدي..ونحن جميعا هنا من أجلك".

وكتب زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر: "تأمل الأمة بأكملها أن تتحسن قريبا كابتن، لقد كنت مصدر إلهام لنا جميعا طوال هذه الأزمة".

وقال عمدة لندن، صادق خان: "شكرا لموظفي الخدمات الصحية على خدمتهم الرائعة ورعايتهم للكابتن توم مور..على أمل الشفاء العاجل ورؤية الكابتن توم مع عائلته في المنزل قريبا".

كما نشر بيرس مورغان، مقدم برنامج "GMB": "تعال، كابتن توم، نحن جميعا نعود لك بالأصل".

ونقل الكابتن البريطاني توم مور المحارب الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية وأصبح بطلا قوميا بعد جمعه ملايين الجنيهات لدعم نظام الرعاية الصحية، أمس الأحد، إلى المستشفى، بعد إصابته بكوفيد-19.

المصدر: "دايلي ميل"