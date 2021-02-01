تقرير إحصائي: نسبة الذكور بين السكان في الإمارات 66%

أظهر تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، أن الذكور استحوذوا على النصيب الأكبر من إجمالي عدد السكان بنسبة 66.3%، فيما بلغت حصة الإناث نحو 33.7%.

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وقد كشف التقرير كذلك عن ارتفاع أعداد سكان الدولة إلى 9 ملايين و503 آلاف و738 نسمة في نهاية العام 2019 (بينهم 6 ملايين و302 ألف و724 نسمة من الذكور و 3 ملايين و201 ألف و14 نسمة من الإناث)، بزيادة قدرها 1.46%، مقارنة بنحو 9 ملايين و366 ألفا و828 نسمة في نهاية 2018.

وبحسب الإحصاءات، فقد زاد عدد السكان بنحو 15% أو ما يعادل 1.239 مليون نسمة على مدار 10 سنوات.

ووفقا لنوع المهن، فقد أشار التقرير إلى استحواذ العاملين في المهن الأولية على النصيب الأكبر بواقع 15.3%، ثم الاختصاصيين 12.2%، وعاملي البيع والخدمات 11.7%، والحرفيين والمهن المرتبطة بهم 11.2%، والفنيين ومساعدي الاختصاصيين 8.8%، والمشرعين وكبار الموظفين والمديرين 7.5%، ومشغلي المصانع والآلات وعمال خطوط الإنتاج 7.1%، والموظفين المكتبيين المساندين 3.8%، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك.

المصدر: البيان