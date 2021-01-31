نقل جامع التبرعات البريطاني الشهير للمستشفى إثر إصابته بكوفيد-19

نقل الكابتن البريطاني توم مور المحارب الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية وأصبح بطلا قوميا بعد جمعه ملايين الجنيهات لدعم نظام الرعاية الصحية، إلى المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19.

وقالت ابنته هانا على "تويتر": "أود أن أبلغ الجميع اليوم أن والدي نقل إلى المستشفى".

وأضافت: "كان يعالج خلال الأسابيع القليلة الماضية من الالتهاب الرئوي وثبتت الأسبوع الماضي إصابته بكوفيد-19".

وتابعت: "كان معنا في البيت حتى أمس عندما احتاج لمساعدة إضافية في التنفس"، مؤكدة أنه يتلقى العلاج في جناح وليس في وحدة للعناية المركزة.

وأصبح الكابتن توم مور بطلا وطنيا في بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 40 مليون دولار للعاملين بقطاع الصحة قبيل عيد ميلاده الـ100، وقلدته الملكة إليزابيث وسام الفروسية.

وتمكن مور من جمع مبلغ قياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية باستكماله بعد عناء شديد مئة لفة حول حديقته بمساعدة مشاية في أبريل.

المصدر: وكالات