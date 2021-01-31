ميغان ماركل تشطب اسمها من شهادة ميلاد ابنها آرتشي

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، محت أسماءها الأولى من شهادة ميلاد ابنها آرتشي، لصالح صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس (في إشارة إلى الأميرة ديانا).

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إزالة الأسماء الأولى "رايتشيل ميغان" من قسم الأم في شهادة الميلاد، لتتوافق مع الاسم المفضل لديانا، "صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز".

وتم تسجيل ولادة أرشي في 17 مايو 2019، بعد أن ولد في 6 مايو، فيما تم تغيير الاسم بعد شهر، أي في 6 يونيو، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

من جانبه، قال السكرتير الصحفي السابق للملكة، ديكي آربيتر: "ربما كان هذا جزءا مبكرا من خطتهم".

ورأت الليدي كولين كامبل، التي رصدت التعديل، أن هذا الأمر "غير عادي، ويثير جميع أنواع الأسئلة حول ما كان يفكر فيه آل ساسكس".

جدير بالذكر أنه بعد أشهر من تغيير الاسم، استقال الزوجان من العائلة المالكة.

المصدر: "دايلي ميل"