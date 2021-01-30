الملك عبد الله الثاني والأمير الصغير يحتفلان بعيدهما والملكة رانيا تعلق في "تويتر"

يحتفل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، بذكرى ميلاده الـ59، في حين يحتفل ابنه هاشم، اليوم أيضا، بعيده الـ15، وسط ضجة وتهان على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وعبرت الملكة رانيا العبد الله عن حبها لزوجها الملك، وابنها الأمير هاشم، متمنية لهما الخير في عيد ميلادهما، وقالت في "تويتر": "ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم. كل سنة وسيدنا وهاشم بخير".

ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم. كل سنة وسيدنا وهاشم بخير



It seems impossible to love you two more, but every day proves me wrong... twice! Happy birthday Your Majesty and my Prince Hashem pic.twitter.com/KVHKtAvimV — Rania Al Abdullah (@QueenRania) January 30, 2021

كما أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تهنئتهم ومباركتهم مع للملك عبد الله وابنه هاشم بهذا اليوم، متوجهين لهما بالدعوات والأمنيات الطيبة.







أسرة عالم البقاعي تُهنىء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده الميمون التاسع والخمسون، سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمد في عمره وأن يديمه ذخراً للأردن والأردنيين.#عيد_ميلاد_جلالة_الملك_59pic.twitter.com/5Zvjd5cshO — مهندس الجسد أ.د محمد خالد البقاعي (@albeqaiworld) January 30, 2021

مدير عام المؤسسه التعاونيه الاردنية وكافة موظفيها يرفعون الى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم اسمى ايات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسون سائلين المولى القدير ان يبارك ويحفظ جلالته وسمو ولي عهده الامين والاسرتين الهاشمية والاردنية. pic.twitter.com/r3SrR009ZZ — Jordan cooperative corp المؤسسة التعاونية الاردنية (@jcc_of_jordan) January 30, 2021

وتسلم عبد الله الثاني، ابن الملك الحسين بن طلال، سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999، ليعلن قسمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها قبل مئة عام على يد الملك عبد الله الأول بن الحسين بن علي.

وفي إطار الحديث عن حياة الملك عبد الله الثاني، تجدر الإشارة إلى أنه تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، لينتقل بعدها إلى مدرسة "سانت إدموند" في ساري بإنجلترا، ومن ثم إلى مدرسة "إيغلبروك" وأكاديمية "ديرفيلد" في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل دراسته الثانوية.

كل عام وسيدي مولاي صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني ابو حسين حفظه الله ورعاه بالف خير💙 وسمو الأمير هاشم وجلالتك والعائلة الهاشمية والاردن بالف خير 🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴 pic.twitter.com/0Pkjl3uRwl — ALI? (@ALOSH93102254) January 30, 2021



وكان العاهل الأردني قد التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة في عام 1980، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981، ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.



والتحق في العام 1985، بدورة ضباط الدروع المتقدمة في "فورت نوكس" بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل على درجة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة "جورج تاون" عام 1989، بعد أن أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية، ضمن برنامج الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية.



وضمن أطر حياته في البلاد، انضم عبد الله الثاني إلى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث التحق بداية كقائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية /17 في العام 1989، ثم قاد عام 1992 كتيبة المدرعات الملكية الثانية، وأصبح في عام 1993 برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعدا لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائدا لها عام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة عام 1996، لتكون قيادة العمليات الخاصة، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء، في العام 1998.



كما تولى مهام نائب الملك عدة مرات أثناء سفر الملك الحسين، إلى خارج المملكة، وصدرت الإرادة الملكية السامية في 24 كانون الثاني 1999، بتعيين سموه آنذاك وليا للعهد، وكان قد تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة 28 من الدستور، يوم ولادته في 30 كانون الثاني 1962، ولغاية الأول من نيسان 1965.



وعلى صعيد العائلة والحياة الزوجية، اقترن الملك عبد الله الثاني بالملكة رانيا العبد الله، في العاشر من حزيران 1993، ورزقا بنجلين هما الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، والأمير هاشم، كما رزقا بابنتين، هما الأميرة إيمان، والأميرة سلمى.

المصدر: "عمون" + RT