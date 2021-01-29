"شاعرة" حفل تنصيب بايدن توقع عقدا مع وكالة عالمية لعرض الأزياء

وقعت الشاعرة الأمريكية الشابة أماندا غورمان، التي ألقت قصيدة "The Hill We Climb" في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، عقدا مع الوكالة العالمية لعرض الأزياء IMG Models .

وأصبحت الشاعرة الشابة البالغة من العمر 22 عاما بالفعل أيقونة الموضة، بعد أن ارتدت معطفا أصفر اللون وعصابة رأس من الساتان الأحمر من تصميم "Prada".

وتحدثت غورمان عن حبها للأناقة قائلة: "أنا امرأة سوداء ذات قلم قوي وقلب كبير وأحب أن يعكس مظهري هذا الفخر".

كما دخلت إيلا إمهوف، ابنة زوجة نائبة الرئيس كامالا هاريس، دوغ إمهوف، إلى عالم عرض الأزياء، بعد أن وقعت عقدا مع الوكالة نفسها التي تعاقدت معها غورمان.

2021 Inauguration Delivered Fresh Fashions! Check Out Ella Emhoff's Outfit from Miu Miu! https://t.co/nVmR5Umh0R via @LAStorypic.twitter.com/UoLk9SJi0W — Carla (@cvegnad) January 23, 2021

وقد لفتت إمهوف الأنظار عندما وصلت إلى حفل التنصيب الرئاسي مرتدية معطف Miu Miu. وبينما أعربت عن حماسها للانضمام إلى مجال الموضة، قالت إنها تأمل في أن تتمكن من "فعل بعض الخير" من خلال هذه المنصة الجديدة.

وقالت: "هناك الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى الكثير من المساعدة.. إذا كان بإمكاني فعل أي شيء للمساعدة في ذلك، فأنا أريد ذلك وأعتقد أن هذه الفرصة ستكون مفيدة حقا لتحقيق ذلك".

ومن المعروف أن الوكالة تمثل أفضل عارضات الأزياء بما في ذلك جيزيل بوندشين وجيجي وبيلا حديد وستيفاني سيمور وليلي ألدريدج وغيرهم.

المصدر: people magazine + guardian