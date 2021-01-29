بعد فيديو "غير أخلاقي".. استبدال العقوبة لفاشينيستا كويتية وزوجها

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، بتغريم الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، بمبلغ 10 آلاف دينار، ومحو مقطع فيديو لهما مخالف للآداب وإلغاء حكم حبسهما سنتين مع الشغل.

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ووفقا لما أفادت به صحيفة "المجلس" الكويتية من خلال تغريدة على "تويتر" حيث جاء في نص التغريدة التي لم تذكر اسم سارة الكندري وزوجها واكتفت بصورة مرفقة لهما "محكمة الاستئناف تقضي بتغريم فاشينستا كويتية وزوجها 10 آلاف دينار نحو (33000 دولار) ومحو مقطع الفيديو وإلغاء حكم حبسهما سنتين مع الشغل لقيامهما بأعمال غير لائقة وغير أخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي".

محكمة الاستئناف تقضي بتغريم فاشينستا كويتية وزوجها 10 آلاف دينار ومحو مقطع الفيديو وإلغاء حكم حبسهما سنتين مع الشغل لقيامهما بأعمال غير لائقة وغير أخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/7piYWxXXls — المجلس (@Almajlliss) January 28, 2021

وكان مقطع فيديو للكندري وزوجها قد أثار غضبا عارما، قبل عام من الآن، بعدما ظهرا بمشهد تم وصفه بغير الأخلاقي، وتم ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية وحذف مقطع الفيديو.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارا، في أغسطس الماضي، يقضي بسجن الكندري وزوجها لمدة عامين مع كفالة تقدر بـ10 آلاف دينار كويتي، لوقف تنفيذ العقوبة بتهمة مخالفة الآداب العامة.

المصدر: القبس+ المجلس+فوشيا