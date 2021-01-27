الداخلية السورية تنفي معلومات عن وفاة طالبة في حادثة "كنة القذافي" بدمشق

نفت وزارة الداخلية السورية صحة خبر تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالبة متأثرة بحادثة الدهس التي جرت قبل يومين في المزة بدمشق.

وقالت الوزارة إن صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبرا حول وفاة الطالبة ربا عمار من مدينة الزبداني متأثرة بجراحها جراء تعرضها للدهس بالسيارة على اوتستراد المزة.

وأضافت أن التدقيق في الخبر أظهر أنه "عار عن الصحة" وأوضحت الوزارة أن ذلك تأكد "من خلال التواصل مع والد الفتاة الذي أفاد أن ابنته توفيت في مشفى المجتهد بدمشق جراء تعرضها لأزمة قلبية".

لا صحة لما نشرته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الطالبة ربا عمار جراء دهسها على اتستراد المزة. تناولت صفحات... تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية السورية‏ في الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠٢١

وأهابت الوزارة "صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عدم نشر أي أخبار دون التأكد من مصدرها وخاصة تلك التي تمس المواطنين وحرياتهم الشخصية وسمعتهم".

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وكان عدد من الصفحات تداول خبرا يقول إن الفتاة ربا توفيت اليوم إثر تعرضها للدهس في الحادثة التي قيل إن زوجة أحد أبناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كانت طرفا فيها.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن عن تلك الحادثة.

المصدر: RT