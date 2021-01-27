الإمارات..إمام مسجد يساعد في القبض على "وزير إفريقي مزيف" يتاجر بالدولارات المزيفة

ساعد إمام مسجد في الإمارات، الأمن الإماراتي، بالقبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص أفارقة، انتحل أحدهم صفة وزير دولة إفريقية سابق، وادعى حيازته مبلغ 25 مليون دولار "سوداء".

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وفي تفاصيل القضية والتحقيقات، أشار إمام المسجد، إلى أنه بسبب إجادته اللغة الفرنسية بطلاقة، عرض خدماته على أشخاص يحملون جنسية دولة إفريقية يحتاجون إلى مترجم، موضحا أنه بعد هذا العرض، التقى أحد هؤلاء المتهمين، حيث عرض عليه الأخير مقابلة وزير سابق من دولة إفريقية من أجل العمل.

ولفت إمام المسجد إلى أنه التقى "الوزير" المزعوم، الذي أخبره بأن لديه مبلغا يصل إلى نحو 25 مليون دولار، ويرغب في مساعدته في تبييضها، مقابل نسبة 20%، فسايره في البداية، إلى أن راودته الشكوك في مدى شرعية الأمر.

وأبلغ إمام المسجد شرطة دبي بما حدث، فطلبت منه مساعدتها في ضبط العصابة، ووضعت خطة، اتصل على أساسها بأحد المتهمين وأبلغه بموافقته على المشاركة في عملية تبييض الدولارات، وتم تحديد موعد ومكان المقابلة.

وإكمالا للعملية الأمنية، توجه إمام المسجد برفقة رجال التحريات إلى أحد الفنادق، حيث التقى أفراد العصابة وعرضوا عليه حقيبة تحوي أموالا طائلة من عملة الدولار، ملطخة باللون الأسود، ثم جلبوا مادة كيميائية وسكبوها على الأوراق النقدية، فاختفى اللون الأسود، وفي هذه اللحظة أعطى إشارة إلى فريق التحريات الذي داهم المكان وقبض على العصابة، وعثر بحوزتهم على حقيبة كبيرة الحجم بها رزم من الدولارات المزيفة، ورزم خضراء اللون على شكل ورقة الـ100 دولار، ومبالغ بعملتي الدرهم والدولار، لكنها ليست مزيفة، وبالتحقيق مع المتهمين أقروا بأنهم احتالوا على عدد من الأشخاص، وفقا لما ذكرت "الإمارات اليوم" عن شاهد من شرطة دبي.

المصدر: "الإمارات اليوم"