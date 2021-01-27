البرلمان الروسي يقر هوية مؤقتة للمواطنين بدون جنسية على الأراضي الروسية

تبنى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) النسخة الثانية والأساسية للقانون الذي يقر هويات مؤقتة تمنح لمدة 10 أعوام للمقيمين في روسيا ولا يحملون أي جنسية .

وقد أضيفت إلى قانون الوضع القانوني للأجانب المقيمين في روسيا" مادة تسمى بـ"الهوية المؤقتة للمقيمين في روسيا بدون جنسية".

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والمقصود بالأمر هو الهوية المؤقتة التي تمنح شخصا عديم الجنسية إثباتا لهويته وإقامته المؤقتة على الأراضي الروسية.

وجاء في القانون أن الهوية المؤقتة لا يمكن أن تمنح على شكل وثيقة إلكترونية.

وأوضح القانون أن الهوية المؤقتة المذكورة تمنح لشخص ليست لديه وثائق رسمية تثبت شخصيته ولا توجد دولة يمكن أن يذهب إليها أو في حال طرده من روسيا.

جاء في القانون أن طلبا بمنح الهوية المؤقتة يقدمه شخص عديم الجنسية إلى مركز الشرطة المحلية الذي يسلمه الهوية الموقتة خلال 10 أيام عمل على موعد تقديم الطلب. ويمكن أن يعمل أصحاب الهوية المؤقتة في روسيا دون أن يتلقوا تراخيص رسمية أخرى.

وجاء في القانون أن الهوية المؤقتة تلغى في حال منح صاحبها الجنسية أو الإقامة الدائمة في دولة أخرى. وفي هذه الحال يجب على صاحبها أن يغادر روسيا خلال 15 يوما. ويسلم قبل ذلك إشعارا ليزور سفارة دولة تستضيفه.

يذكر أن القوانين الروسية سارية المفعول تقضي في الوقت الراهن باتخاذ خطوات من شأنها إثبات هوية مواطن أجنبي أو شخص لا يمتلك جنسية. ولا تقضي في الوقت نفسه بمنحه أية هوية بعد التعرف على شخصيته.

المصدر: نوفوستي