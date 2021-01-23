ناشطة سعودية تثير جدلا بفيديو مع زوجها عاريين في حوض الاستحمام!

أثارت ناشطة سعودية غضبا كبيرا بنشرها فيديو عارية في حوض الاستحمام صحبة زوجها، للاحتفال بتوثيق حسابها على "سناب شات".

وتظهر السعودية، فوز العتيبي، صحبة زوجها، أحمد موسى، عاريين في حوض الاستحمام أثناء احتساء الشمبانيا.

Fouz Al Otaibi Provokes Followers With an Intimate Video With Her Husband on bathtub 😐#فوز_العتيبيpic.twitter.com/04iiUMX5Xi — Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) January 20, 2021

وفي مقطع فيديو آخر نشرته على حسابها في "سناب شات"، ظهرت وهي ترقص مع زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول، معلقة: "على نخب توثيق سنابي".

وهاجم سعوديون فوز وزوجها، وأكدوا أنه لا يحبها، وإلا لما قبل أن تخرج بهذا الشكل، مطالبين السلطات بوضع حد لتصرفاتهما، التي تعد خارجة عن الآداب العامة وتروج للرذيلة، على حد تعبير الكثيرين.

على إثر ذلك، قررت الناشطة السعودية الرد على منتقديها بطريقتها الخاصة، فنشرت صورة زجاجة الشامبانيا التي كانت ممسكة بها في الصور التي نشرتها وهي في حوض الاستحمام مع زوجھا.

وعلقت: "بقول كلمة واحدة لكل من اتھمني، الله لا یسامحك لا دنیا ولا آخرة". وأضافت: "هذا هو الشامبانیا الخالیة من الكحول اللي اتھمتوني إنھا شراب.. جعل یا رب لا أسامح أي شخص اتھمني.. حسبي الله ونعم الوكیل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها فوز بتحدي تقاليد المجتمع السعودي المحافظ مع زوجها، حيث كثيرا ما تتعمد هذه الجرأة التي كانت سبب شهرتها، ودائما ما تثير الجدل سواء بملابسها المثيرة أو رقصها أو غيره.

ما دفع عددا كبيرا من رواد وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بتجاهل تصرفاتها، معتبرين أنها تسعى للشهرة من خلال هذه التصرفات التي تجعلها تتصدر قائمة الأكثر تداولا بشكل مستمر.

المصدر: ديلي ميل