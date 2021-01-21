رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: بلادنا ليست بحاجة إلى جوازات "كوفيد"

قالت رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، فالنتينا ماتفيينكو، للصحفيين إن روسيا ليست بحاجة إلى جوازات خاصة تمنح لمن تلقوا لقاحا ضد "كوفيد – 19".

لذلك فإنها لن تصدر جوازات "كوفيد".

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وقالت:" لسوء فهم أو لأسباب أخرى يتم ترويج هذا الموضوع بطريقة خاطئة في وسائل الإعلام". وأضافت قائلة:" لم يعلن أحد من المسؤولين عن تداول جوازات "كوفيد" في روسيا فهي لا تحتاج إليها".

وأوضحت أن الحديث دار عن عملية التسجيل الإلكتروني لكل من تلقى اللقاح. وأعادت إلى الأذهان أن التطعيم في بلادنا لا يعتبر إلزاميا بل يعد طوعيا.

وأشارت إلى أن البعض يفكر أنه سيحصل على بطاقة حمراء تمنح المواطن حقوق وإمكانات إضافية. والأمر ليس كذلك".

يذكر أن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن المواطنين الروس يمكنهم الحصول بدءا من 1 يناير الجاري على شهادة إلكترونية تثبت أمر تطعيمهم وذلك على موقع الخدمات الحكومية. كما يمكنهم أن يقدموا تلك الشهادة على شكل شيفرة QR في التطبيق الإلكتروني المنقول. وقالت الصحيفة إن 34 ألف مواطن روسي قد تلقوا تلك الشهادة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا