الأمن المصري يعتقل أبا جرد رضيعته من ملابسها في الشارع وهدد بحرقها ومطالبات واسعة بعقوبة رادعة

شهدت محافظة الدقهلية في مصر على مدار الساعات القليلة الماضية ضجة كبيرة تمثلت في قيام مواطن بتجريد رضيعته من ملابسها وتعذيبها في البرد في الشارع مهددا بحرقها.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، لشخص يعذب ابنته الرضيعة مهددا بحرقها، ما دفع قوات الأمن بمحافظة الدقهلية إلى التحرك والقبض على المتهم، حيث أكدت آمال البسيونى والده الطفلة المعذبة، أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لابنته وتجريدها من ملابسها في البرد وسط الشارع.

وأضافت الزوجة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن زوجها عذب طفلتهما البالغة من العمر عامين، وجردها من ملابسها وسط الشارع في البرد، لافتة إلى أنها منفصلة عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة.

وأوضحت والدة الرضيعة، وجود خلاف بينها وبين زوجها وأنه اعتاد ارتكاب الأفعال الغريبة، حيث قالت إن زوجها لا يعترف بنسب ابنته وينكرها وهو الدافع وراء ارتكابه جريمة تعذيبها.

وأضافت الزوجة أنها أقامت دعوى قضائية للطلاق منه بسبب أفعاله ضدها وضد طفلتهما، لافتة إلى أن زوجها دائم الخلاف معها، وأنه جرد ابنتهما من ملابسها وتركها في الشارع رغم شدة برودة الجو.

وتابعت والدة الرضيعة بأن زوجها كان يريد أن يشعل النار في ابنته عندما طالبته بمصروفاتها، مبينة أنها تركت منزل الزوجية منذ حوالي 6 أشهر، وتقيم مع أسرتها بصحبة طفلتها، وأنها رفعت ضده قضية طلاق للضرر، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وأكدت أمينة عام المجلس القومى للأمومة والطفولة سحر السنباطي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب صاحب واقعة رضيعة محافظة الدقهلية، حيث تم تحريك بلاغ للنائب العام، وجار ضبط وإحضار الأب من جانب نيابة طلخا.

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة من الغضب على هذه الفعلة التي وصفها الكثيرون بأنها جريمة تقتضي المحاكمة والإعدام.

المصدر: اليوم السابع