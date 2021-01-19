ابنة ترامب الصغرى تعلن خطوبتها من صديقها اللبناني

أعلنت تيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوبتها من صديقها لبناني الأصل مايكل بولس.

ونشرت تيفاني (27 عاما) صورة لها وخطيبها (23 عاما) عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهما في البيت الأبيض، وكتبت: "لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي الرائعة من خطيبي مايكل!".

كما قام مايكل بنشر الصورة نفسها وكتب: "لقد خطبت حب حياتي.. أتطلع إلى المرحلة المقبلة من حياتنا سويا".

وغالبا ما تنشر أصغر ابنة لترامب صورة لعائلتها وبرفقتهم مايكل بولس، الذي التقته في صيف عام 2018 في ميكونوس- اليونان.

المصدر: RT