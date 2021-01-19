دار الإفتاء المصرية تعلق على واقعة "الحلوى الجنسية" في ناد شهير

علقت دار الإفتاء المصرية على واقعة "الحلوى الجنسية" في أحد الأندية الشهيرة بمنطقة الزمالك في مصر.

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وقالت الدار في بيان لها: "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعا ومُجرَّم قانونا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الاثنين، القبض على صاحبة واقعة الـ"تورتة" بأحد الأندية الشهيرة بمنطقة الزمالك، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعى بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات أعضاء النادي وأمامهن قطع حلوى معدة بأشكال أعضاء تناسلية خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، خلال الاحتفال بعيد ميلاد إحدى أعضاء النادي.

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الشيف صانع الحلوى، بعد تحديد مكان صناعتها، وتبين أن له خلفيات جنائية.

المصدر: المصري اليوم