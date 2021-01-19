قال مكتب مدينة سيئول اليوم الثلاثاء، إن النساء في سيئول يقضين وقتا أطول بأكثر من 3 مرات من الرجال في الأعمال المنزلية.

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وتقضي النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 15 عاما أو أكثر، في سيئول ساعتين و26 دقيقة يوميا في الأعمال المنزلية، وهذا أطول بـ 3.6 مرة مقارنة مع الرجال الذين يقضون 41 دقيقة.

وأظهر التقرير الصادر عن مكتب مدينة سيئول، أنه بالنسبة للأزواج ذوي الدخل المزدوج في سيئول، فإن النساء يقضين ساعتين ودقيقة يوميا في الأعمال المنزلية، بشكل أطول بـ 3.7 مرة من الرجال الذين يقضون 38 دقيقة.

وبلغت نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في سيئول 55.2% في عام 2019، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية عن عام 2015 عندما بلغت النسبة 52.5%.

وسجلت نسبة النساء في الانقطاع عن العمل، 19% بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2015.

لكن زادت نسبة النساء اللواتي يعملن أقل من 36 ساعة في الأسبوع، الأمر الذي يظهر زيادة النساء العاملات بدوام جزئي أو غير منتظم.

وبلغت نسبة النساء اللواتي يعملن أقل من 36 ساعة في الأسبوع، 26.6% في عام 2019، بزيادة قدرها 5.4 نقطة مئوية عن 21.2% تم تسجيلها في عام 2015.

وبلغت نسبة الرجال الذين يعملون أقل من 36 ساعة في الأسبوع، 9.9% في عام 2019، وهذا يمثل حوالي ثلث نسبة النساء.

المصدر: "يونهاب"