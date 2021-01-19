دار الإفتاء المصرية تكشف عما توصلت إليه لجانها بشأن "زواج التجربة"

كشفت دار الافتاء المصرية عن جزء مما توصلت إليه لجان دار الإفتاء الشرعية التي شكلها المفتي بشأن ما أطلق عليه إعلاميا بـ"زواج التجربة".

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وأضافت دار الإفتاء المصرية في منشور لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك": انتظروا التفاصيل والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر غدا صباحا بإذن الله.

وتابعت "ما يسمى إعلاميا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني".

وأهابت دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع "عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلْبا على معنى استقرار وتَماسك الأُسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة المصرية".

جدير بالذكر أن فكرة "زواج التجربة"، التي ظهرت مؤخرا في مصر، تتصف بأن "يتم توقيع عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، تكون سنة، أو سنتين، أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، حيث يمكن لهما البقاء لدى أسرهما، وتحديد موعد لقاء، شرط أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة".

المصدر: اليوم السابع+ موقع دار الإفتاء المصرية "فيسبوك"