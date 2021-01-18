ترشيح لجين الهذلول ومصورة تركمانية ومحام صيني لجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان

رشحت الناشطة السعودية لجين الهذلول ومصورة تركمانية ومحام صيني معتقل لنيل جائزة "مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وسيعلن في 11 فبراير في جنيف خلال حفل افتراضي ينقل على الإنترنت عن الفائز بالجائزة التي تحمل اسم الأمين العام الأول لمنظمة العفو الذي توفي في 1991.

وبين المرشحين لجين الهذلول الناشطة المدافعة عن حقوق السعوديات التي حكم عليها في ديسمبر بالسجن 5 سنوات وثمانية أشهر.

كما رشحت للجائزة المصورة الصحافية سلطان أشيلوفا (71 عاما) الناشطة في تركمنستان.

وتوثق أشيلوفا وفقا للبيان الصادر عن منظمي الجائزة "انتهاكات حقوق الإنسان والمشاكل الاجتماعية التي يواجهها الشعب التركماني وهي بين قلة من الصحافيين في البلاد الذين يتجرأون على توقيع مقالات مستقلة رغم أجواء القمع التي تعمل في ظلها والعقبات التي واجهتها".

والمرشح الثالث هو المحامي الصيني يو وينشينغ الذي تولى مهمة الدفاع عن أحد موكليه الناشطين المسجونين قبل أن يعتقل بدوره.

وذكرت المؤسسة أن "بات يو وينشينغ معتقل منذ ثلاث سنوات وقد سحقت يده اليمنى في السجن وتتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم".

وتمنح لجنة تضم ممثلين عن 10 منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان سنويا هذه الجائزة التي تشمل مبلغا يراوح بين 26 و46 ألف يورو.

Join us for the online Award Ceremony on 11 Feb at 6pm UTC+1 to celebrate #LoujainAlhathloul 🇸🇦, #SoltanAchilova 🇹🇲 and #YuWensheng 🇨🇳 for their achievements to the #RuleofLaw, #FreedomOfSpeech, and #WomensRights. pic.twitter.com/fz9lmd8bNo — Martin Ennals Award (@martinennals) January 18, 2021

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المصدر: أ ف ب