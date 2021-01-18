بريطانيا.. والد ميغان ماركل يكشف حياتها الشخصية بصور وفيديوهات غير معروفة

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن توماس ماركل والد دوقة ساسكس ميغان يعمل على فيلم وثائقي يعرض فيه الصور ومقاطع الفيديو الشخصية لابنته.

وأعرب والد ميغان مدير التصوير الفوتوغرافي ومصمم الإضاءة البالغ من العمر 76 عاما، عن أمله بأن ينتهي الفيلم في عام 2021.

وقال: "يتعلق الأمر أولا بحياتي، وعائلتي، وشغفي بالمسرح والتلفزيون، وكيف دخلت هذه الصناعة".

وأضاف: "سأغطي حياة ميغان ونشأتها وسنوات دراستها الثانوية حتى التحقت بالجامعة وبداية حياتها المهنية".

وتابع: "بعد عرض ما سبق تبدأ قصة جديدة.. وستكون على طريقة ماذا حدث لطفلتي، حيث سيتضمن الفيلم لقطات منزلية لميغان لم تنشر أو تشاهد من قبل كما يحتوي بعض مقاطع الفيديو الجديدة، والصورة المفضلة لدي عن طفلتي لمعرفة الخطأ الذي حدث".

المصدر: ليالينا