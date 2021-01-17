الوسط الفني المصري يحتفل بزفاف المطرب نادر حمدي (فيديو وصور)

احتفل المطرب والموزع الموسيقي المصري، نادر حمدي، مساء أمس السبت، بحفل زفافه على المنتجة، سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يا خُلاصِة الجمال يانشِيد العاشقين..|| فيديوهات زواج نادر حمدي وفرحته تجنن 🥺🤍 pic.twitter.com/IJ08TZpzPY — perla (@ilperl) January 17, 2021

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وشارك نادر حمدي فرحته، مع العديد من النجوم في العالم الفني، من بينهم تامر حسين، وأحمد فهمي، وهاني رمزي، وحاتم فهمي، وكارمن سليمان وزوجها الملحن، مصطفى جاد، ومحمد عطية وخطيبته، ميرنا الهلباوي، وعزيز الشافعي، وتوما، ومصطفى محفوظ وغيرهم.

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه مع العروسين، وقال: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك يا سارة، بحبكم جدا جدا جدا، ربنا يحفظكم ويسعدكم".

فرحتى ب نادر حمدى والله العظيم لا توصف ❤️ربنا يسعدك يا ندور ❤️ Posted by TAMER HUSSIEN on Saturday, January 16, 2021

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان، نادر حمدي، كانت مشاركته كموزع في ألبوم المغني المصري الشهير، عمرو دياب، من خلال أغنية "من العشم"، التي كتب كلماتها المستشار تركي آل الشيخ، ولحنها المطرب، تامر عاشور.

المصدر: "مصراوي"