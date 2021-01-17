"هندفعك ثمن محطة الجونة".. وزير النقل المصري يرد على سؤال نجيب ساوريس

رد وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، على تساؤل رجل الأعمال المصري، نجيب ساوريس، حول الطريق الذي سيأخذه القطار الكهربائي السريع الجديد.

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وعلق كامل الوزير، عبر قناة "mbc مصر"، على سؤال ساوريس قائلا: "المهندس نجيب ساويرس صديق عزيز، وهو فقط يريد أن يبدأ القطار السريع من الغردقة من أجل مدينة الجونة، وهذا حقه".

وقال وزير النقل المصري ممازحا ساوريس: "وأنا بطمنه، القطار هيروح الغردقة، لكن هندفعك ثمن المحطة بتاعة الجونة"، لافتا إلى أن "شركة أوراسكوم (المملكومة لعائلة ساويرس)، تشارك مع سيمينز الألمانية في تنفيذ المشروع".

وأشار الوزير إلى أن "مدة رحلة القطار من مدينة الغردقة إلى مدينة الأقصر، ساعتين فقط، بهدف نقل الفوسفات، والألومنيوم، وواردات ميناء سفاجا عبر، وهدف آخر لخدمة السائحين"، في حين أكمل شرحه عن القطار، وأوضح تفاصيل أخرى عن مساراته، مشيرا إلى أن "المرحلة الثانية من القطار الكهربائي ستمتد إلى الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر".

حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين ... مش من القاهرة مثلا او الغردقة ؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 16, 2021

من جانبه، غرد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في "تويتر" متسائلا: "حد فاهم القطار السريع ده ليه من العين السخنة للعلمين.. مش من القاهرة مثلا أو الغردقة؟"

المصدر: "المصراوي"