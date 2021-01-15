صحيفة تستعمل تقنية "فوتوشوب" لوضع كمامات في صورة لجلسة حاخامات

استخدمت صحيفة حريدية إسرائيلية تقنية "فوتوشوب" لدبلجة الصور، لوضح كمامات على أوجه مجموعة من الحاخامات عقدوا جلسة في غرفة مغلقة في انتهاك لقواعد الصحة التي فرضتها الحكومة.

وأرفقت صحيفة "همودياع" واسعة الانتشار، المنتسبة لحزب "يهدوت هتوراة"، الصورة بتقرير حول اجتماع عقده الحاخام بتسلئيل سيمحا مناحيم بن تسيون رابينوفيتش في منزله حيث ناقش سبل تشجيع الجمهور الحريدي على دراسة التوراة.

طبعت صورة رابينوفيتش في عدة صحف أخرى، لكن تلك الصحف استخدمت النسخة الأصلية. ولاحظ الصحفي الحريدي موشيه فايسبرغ الاختلاف وقام بنشر الصورتين عبر "تويتر".

שמירה מלאה על ההנחיות: המבקר של עיתון 'המודיע' הדביק מסכות לרבנים שביקרו אצל הרבי מביאלא pic.twitter.com/ioP80OK5Kg — משה ויסברג (@moshe_nayes) January 8, 2021

يذكر أن الصحف الحريدية سبق أن واجهت انتقادات بسبب استخدامها تقنية فوتوشوب في صورها، لا سيما لتشويش صور نساء أو إزالتها.

وتعرض زعماء الحريديم لانتقادات في الأشهر الأخيرة لأنهم ضربوا مثالا سيئا لأتباعهم من خلال انتهاك إرشادات الصحة العامة أو تشجيع أتباعهم على القيام بذلك.

وفي وقت سابق كشف مسؤول في وزارة الصحة الذي يشرف على إجراءات مكافحة كورونا بين السكان الحريديم في إسرائيل، أن الوسط الحريدي شكل مؤخرا أكثر من ربع مجموع الحالات الجديدة التي تم تشخيصها، على الرغم من أنه يشكل أكثر قليلا من عشر تعداد السكان.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"