سكان "تشوروم" التركية يكتشفون أنهم تبركوا طيلة 100 عام بضريح وليّ صالح فارغ

فوجئ سكان مدينة "تشوروم"، وسط تركيا، قبل أشهر باكتشاف أن ضريح أحد أوليائهم الصالحين لا يوجد به أبدا أيّ جثمان، خلافا لما يعتقدون منذ حوالي قرن كامل داومت أجيال خلاله على التبرك به.

تبين ذلك عندما باشرت إحدى شركات الأشغال العمومية الحفر لإنشاء طريق في المنطقة يربط بين شارعي غازي وقبرص، حيث أرادت السلطات المحلية نقل رفات الولي الصالح "غريب دادَه" إلى مكان آخر، بعد الحصول على موافقة هيئة الإفتاء المحلية، لأن الضريح يقع وسط الطريق المزمع انشاؤه.

ضريح "غريب دادا" في مدينة جوروم في #تركيا - الذي يقصده الجهلة منذ ١٠٠ سنة - تقرر نقله إلى موقع آخر، فتبين عند فتحه أنه "فارغ تماما" ليس فيه آثار عظام!

* كم في بلاد المسلمين من أضرحة ومشاهد شرك وبدعة وهي "فارغة" ابتدعها الطواغيت لأكل أموال الناس بالباطل؟!https://t.co/hVsGYqwtO9pic.twitter.com/R9Q0V7jcT1 — عبد الحق التُّركماني Turkmani (@alturkmani) August 9, 2020

غير أن القائمين على الأشغال تفاجؤوا عندما حان موعد إزالة الضريح ونقل رفاة الولي "غريب داده" من حي "يفروتورنا" إلى بقعة أخرى، أن لا وجود لأي رفات بشرية داخل الضريح.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية