الشرطة الهندية تلقي القبض على "روبين هود" محلي يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء

أعلنت الشرطة الهندية إلقاءها القبض على متورط في العديد من السرقات في البلاد، وكان يستخدم الأموال المسروقة في اقتناء السيارات الفاخرة والإنفاق على الفقراء والمؤسسات الخيرية.

وأضافت الشرطة أن محمّد عرفان، الذي تمتد سرقاته من نيودلهي إلى البنجاب وجهات أخرى من الهند، والذي يلقبه الناس بـ: "روبين هود"، كان يستعد للترشح للانتخابات في مسقط رأسه بمنطقة "زيلا باريشاد" في "سيتامارهي" بإقليم "بيهار"، لولا أنه وقع في قبضة الشرطة التي اعتقلته يوم 7 يناير الجاري قرب "ناراينا" بغرب العاصمة نيودلهي. وباعتقاله، ينهار، على حد قولها، حلمه في أن يصبح زعيما محليا محبوبا جماهيريا.

وأوضحت الشرطة أن اعتقاله رافقه استرجاع سيارة "جاغوار"، وسيارتين فخمتين من نوع "نيسان"، ومسدسين من صنع فرنسي، ومجوهرات عديدة.

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محمد عرفان، الذي عُرف بكرمه الكبير تجاه المؤسسات الخيرية وبإنشائه العيادات والمستشفيات للفقراء، قال للشرطة خلال استنطاقه إنه وعصابته لا يسرقون إلا المساكن الفخمة في أحياء الأغنياء، ولا يستولون إلا على المال والمجوهرات.

لكن تفشي وباء كورونا منذ نحو عام حد من مشاريع السطو واللصوصية التي كانت في أجندة محمد عرفان وعصابته، التي اعتُقل 3 من عناصرها، حسب الشرطة، لأن التزام البيوت وقاية من الإصابة بكورونا لا يسمح بالسطو على الديار.

المصدر: القناة التلفزيونية "NDTV" الهندية