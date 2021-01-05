وفاة فانيك تير بوغوسيان أعتى لصوص أرمينيا

توفي فانيك تير بوغوسيان أعتى لصوص أرمينيا الملقب في الأوساط الإجرامية بفانيك عن 84 عاما.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن بوغوسيان توفي بشكل طبيعي، فيما رجحت أخرى أنه أصيب بكورونا قبل رحيله.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه في الفترة من 1953 إلى 1988، قضى بوغوسيان تسعة أحكام بالسجن بجرائم شملت السرقة والسطو المسلح ومقاومة الشرطة وممارسة الجريمة المنظمة.

وعاش فترة طويلة في آستراخان جنوبي روسيا، قبل أن ينتقل إلى يريفان مسقط رأسه قبل سنوات.

المصدر: لينتا رو