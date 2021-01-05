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الفنانة السورية غادة بشور تشكو التقنين الأقسى للكهرباء: "عم نبرد"

مجتمع

الفنانة السورية غادة بشور تشكو التقنين الأقسى للكهرباء:
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شكت الفنانة السورية غادة بشور وضع انقطاع التيار الكهربائي في الساحل وهو الأقسى والأطول إذ يمتد القطع لأربع ساعات ونصف، مقابل تغذية لساعة ونصف

وفي تسجيل نشرته عبر صفحتها الشخصية في الفيسبوك، وصفت بشور مشكلة انقطاع التيار بأنها "كبيرة جدا" وقالت إن تلك المشكلة تتفاقم بسبب عدم وجود الغاز، للتدفئة، لذلك "عم نبرد بصراحة"

وتوجهت برجاء إلى وزارة الكهرباء أن يكون التقنين "معقولا" لأن وصل الكهرباء لمدة ساعة ونصف لا يكفي لإنجاز أي شيء، حتى أن البطاريات التي يعتمد عليها الناس للإنارة لا يتم شحنها بشكل كاف.

وقالت للوزارة: "أتمنى من قلبي أن تسمعوني حتى تعملوا الشي المنيح"

وتعاني المحافظات السورية، عدا العاصمة دمشق، تقنينا هو الأطول في تاريخ البلاد، وخاصة في الساحل الذي يسوده الظلام معظم أوقات الليل.

المصدر: RT

 

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