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الداخلية المصرية تؤمن نقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة

مجتمع

الداخلية المصرية تؤمن نقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
آليات تابعة للشرطة المصرية
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رافقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية عددا من السيارات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالعاصمة القاهرة، عقب تعثرها في الوصول بسبب الضباب.

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وأفاد موقع "مصراوي" الإخباري بأن "قوات من أجهزة وزارة الداخلية تحركت واصطحبت، وأوصلت سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبعض مستشفيات القاهرة".

الداخلية المصرية تؤمن نقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة
masrawy
سيارات تابعة للداخلية المصرية تصطحب آليات تحمل أسطوانات أكسجين لبعض المستشفيات في القاهرة

وذلك بعد أن "تلقى قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، كائن بدائرة القسم، بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين، ومن المقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة"، حيث أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية والضباب، لم تتمكن السيارات من التحرك".

الداخلية المصرية تؤمن نقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة
masrawy
سيارات تابعة للداخلية المصرية تصطحب آليات تحمل أسطوانات أكسجين لبعض المستشفيات في القاهرة

الداخلية المصرية تؤمن نقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة
masrawy
سيارات تابعة للداخلية المصرية تصطحب آليات تحمل أسطوانات أكسجين لبعض المستشفيات في القاهرة

المصدر: "مصراوي"

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