الداخلية المصرية تؤمن نقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة

رافقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية عددا من السيارات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالعاصمة القاهرة، عقب تعثرها في الوصول بسبب الضباب.

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وأفاد موقع "مصراوي" الإخباري بأن "قوات من أجهزة وزارة الداخلية تحركت واصطحبت، وأوصلت سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبعض مستشفيات القاهرة".

وذلك بعد أن "تلقى قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، كائن بدائرة القسم، بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين، ومن المقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة"، حيث أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية والضباب، لم تتمكن السيارات من التحرك".

المصدر: "مصراوي"