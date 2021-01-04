بريطانية تدفع 200 جنيه إسترليني يوميا لرؤية زوجها الداخل في غيبوبة

ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن مواطنة تدفع 200 جنيه إسترليني يوميا لزيارة زوجها الداخل في الغيبوبة، في أحد مستشفيات جزيرة تينيريفي كبرى جزر الكناري الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطي السابق بيل أنابل (75 عاما) وزوجته دوت (64 عاما)، ذهبا في رحلة اصطياف إلى الجزيرة إلا أنه أصيب بنوبة قلبية بعد وصوله بأسبوعين.

الصورة من صحيفة "ذي صن" البريطانية

وقالت الزوجته إن خللا في تأمين السفر جعلها تواجه فاتورة طبية بقيمة 23000 جنيه لإعادته إلى الوطن للحصول على الرعاية العاجلة التي يحتاجها.

وذكرت أن زوجها قد أصيب بضرر شديد في الدماغ ويخضع للرعاية في مستشفى على الجانب الآخر من الجزيرة.

ويتعين عليها دفع من 100 جنيه إسترليني مقابل سيارة أجرة في كل اتجاه حتى تتمكن من السفر لرؤيته والإمساك بيده رغم أنه، بسبب حالته، ليس لديه أدنى فكرة عن وجودها بجانبه.

وخصصت الصحيفة مساحة من موقعها الإلكتروني لجمع التبرعات للزوجة لدفع مصاريف المستشفى وأجرة التكسي اليومية بعد أن وصلت فاتورتها إلى 34000 يورو حتى الآن.

المصدر: "ذي صن"