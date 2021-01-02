إحصائية صادمة عن تعنيف النساء للرجال في كردستان العراق

أعلن اتحاد "رجال كردستان" في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أن 467 رجلا أنهوا حياتهم في الإقليم خلال السنوات الست الماضية، فيما قتل 37 آخرون على أيدي زوجاتهم.

وجاء في احصائية نشرها الاتحاد خلال مؤتمر صحفي: "في عام 2020 تم تقديم 553 شكوى من الرجال للاتحاد، وقتل 90 رجلا أنفسهم، وقتل ثمانية آخرون على يد نساء، وهو أكبر عدد في السنوات الست الأخيرة".

وقال سكرتير الاتحاد برهان فرج خلال المؤتمر الصحفي، إن "أسباب زيادة العنف ضد الرجال هي الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمات أخرى".

وأضاف، أن "انعكاس تبعات قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الرجل والمرأة في الإقليم، هو أحد أسباب ارتفاع حالات العنف، حيث يلزم القانون الرجال بإعالة الأسرة ويعطي للنساء حرية التصرف براتبهن".

المصدر: RT