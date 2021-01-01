في اليوم الأول من2021 لبنانية تستيقظ من غيبوبتها بعد 5 أشهر من إصابتها في انفجار مرفأ بيروت

استيقذت المواطنة اللبنانية ليليان شعيتو، من غيبوبتها في اليوم الأول من عام 2021، بعد مرور 5 أشهر على إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

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وكانت شعيتو، وهي من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، ترقد على سريرها في المستشفى غارقة في غيبوبة، منذ الرابع من أغسطس الماضي، إذ صادف وجودها في أحد محال أسواق بيروت وسط المدينة، لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت، ما تسبب بإصابة حرجة في رأسها، تبعتها كسور في الجمجمة ونزيف داخلي، من جراء سقوطها أرضا ووقوع واجهة زجاجية عليها.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية