وفاة القاتل المتسلسل "الأكثر فتكا" في تاريخ الولايات المتحدة

توفي صاموئيل ليتل، الرجل الذي وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه القاتل المتسلسل "الأكثر فتكا" في تاريخ الولايات المتحدة عن عمر ناهز 80 عاما.

وأكدت إدارة الإصلاح والتأهيل بكاليفورنيا وفاة ليتل الذي اعترف في عام 2018 بارتكاب 93 جريمة قتل على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وهو في السجن منذ عام 2014 لقتله ثلاث نساء خنقا واعترف لاحقا بارتكاب جرائم القتل الأخرى.

AFP

وقال ليتل في مقابلة سابقة مع برنامج "60 دقيقة" عندما سئل عن سبب اعترافه بارتكاب جرائم القتل: "من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأشخاص الذين أدينوا وأرسلوا إلى السجن بدلا عني.. إذا كان بإمكاني المساعدة في إخراج شخص ما من السجن، فقد يبتسم الله لي".

وأقر ليتل للسلطات أنه استهدف بائعات الهوى ومدمني المخدرات ونساء أخريات "لن تقوم الشرطة بعمل جدي للعثور عليهن".

المصدر: "cbsnews"