ليبيا.. القبض على مشعوذ يوقع ضحاياه بمساعدة "خبير" أجنبي!

أفاد حساب "مديرية أمن طرابلس" على "فيسبوك" بضبط ساحر ومشعوذ يستخدم الـ "واتس أب" ويتواصل للإيقاع بضحاياه مع ساحر آخر في السنغال.

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ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى أن الساحر يستعمل الـ"واتس أب" بهدف الإيقاع بضحاياه ودفعهم إلى تصديقه.

وذكر الجهاز الأمني التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنه "بعد جمع المعلومات والتحري تم إعداد كمين محكم وضبطه متلبسا".

وأفيد بأن الساحر خلال التحقيق "اعترف بانه يتعامل مع شخص آخر بدولة السنغال يقوم بأعمال السحر والشعوذة وأنه يقوم باستلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين (أوهمهم) بأنهم مسحورون، ويرسلهم إلى دولة النيجر ومن ثم الى دولة السنغال".

المصدر: مديرية أمن طرابلس