الإمارات.. استرق النظر إلى جارته في حمام منزلها فخسر حريته وأبعد من البلاد

أمرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بدولة الإمارات بحبس شاب عربي 3 أشهر وإبعاده عن البلاد، بعد إدانته بالتلصص على جارته داخل حمام منزلها.

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وأفادت صحيفة "البيان" بأن محكمة الجنايات في رأس الخيمة قضت في جلسة ترأسها القاضي سامح شاكر بحبس شاب عربي 3 أشهر "لقيامه بالتلصص على جارته داخل منزلها، كما أمرت بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة".

وروت الصحيفة أن المدان الذي كان يعمل في أحد مناطق الإمارة قام "بنقل السلم اليدوي إلى أحد جدران المنازل المجاورة لمحل عمله والقيام بالتلصص على جارته التي تقيم في المنزل خلال استحمامها، لتتفاجأ بوجه المتهم يتلصص عليها من نافذة الحمام، ثم هرب لحظة سماع صوت استغاثتها، وعلى الفور تقدمت المجني عليها ببلاغ للجهات المختصة".

وفي سياق ذي صلة، قضت ذات المحكمة في قضيتين منفصلتين بحبس آسيويين اثنين 6 أشهر وإبعادهما من البلاد بعد إتمام العقوبة "لقيامها بنشر أفلام ومواد إباحية ومخلة بالآداب العامة عبر مواقع الإنترنت والسماح للأطفال بالاطلاع عليها وتداولها".

المصدر: البيان